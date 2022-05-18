Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, однако есть условия

Эрдоган может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО/Фото: anna-news.info, REUTERS/Pascal Rossignol. Коллаж: "Сегодня"

Турция может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Для этого у страны есть ряд требований.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Источники агентства сообщают, что Турция требует за одобрение вступления в НАТО включения в программу истребителей F-35 и снятия санкций за покупку российских С-400.

По словам официальных лиц, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они наложили вместе с несколькими другими членами ЕС после ее военной операции в Сирии.

Кроме того, страна настаивает, чтобы любые новые кандидаты в члены НАТО признали ее озабоченность по поводу курдских ополченцев как внутри Турции, так и за ее пределами в Сирии и Ираке.

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Швеция и Финляндия подают заявки на членство в НАТО

Власти Швеции и Финляндии 15 мая официально объявили о решении отказаться от нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для обеих стран.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен тем, что в Швеции и Финляндии находят убежище представители курдских формирований, в первую очередь Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической организацией.

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Кроме того, президент РФ Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

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