Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, однак є умови

Ердоган може підтримати вступ Фінляндії та Швеції в НАТО/Фото: anna-news.info, REUTERS/Pascal Rossignol. Колаж: "Сьогодні"

Туреччина може підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Для цього країна має ряд вимог.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Реклама

Деталі

Джерела агентства повідомляють, що Туреччина вимагає за схвалення вступу в НАТО включення в програму винищувачів F-35 і зняття санкцій за закупівлю російських С-400.

За словами офіційних осіб, Туреччина хоче, щоб Швеція і Фінляндія зняли обмеження на експорт зброї, які вони наклали разом з кількома іншими членами ЄС після її військової операції в Сирії.

Крім цього, країна наполягає, щоб будь-які нові кандидати в члени НАТО визнали її заклопотаність з приводу курдських ополченців, як всередині Туреччини, так і за її межами в Сирії та Іраку.

Реклама

Швеція та Фінляндія подають заявки на членство в НАТО

Швеція та Фінляндія 15 травня офіційно оголосили про рішення відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що "двері НАТО відчинені" для обох країн.

Водночас президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган незадоволений тим, що у Швеції та Фінляндії знаходять прихисток представники курдських формувань, передовсім Робітничої партії Курдистану, яка вважається в Туреччині терористичною організацією.

Реклама

Крім того, президент РФ Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.

Читайте також