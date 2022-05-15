США розуміють, чому Туреччина проти вступу до НАТО Швеції та Фінляндії

Незабаром тему обговорять на зустрічі НАТО у Берліні

Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не підтримує заявки Швеції та Фінляндії до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

США розуміються на позиції Туреччини через її відносини до вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Раніше Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не підтримує заявки Швеції та Фінляндії. Цю тему незабаром обговорять у Берліні.

Про це повідомила високопоставлений представник Держдепартаменту США з Європи Карен Донфрід. Telegram-канал "Сьогодні".

Реклама

Раніше Ердоган заявив, що країни Північної Європи – "Будинок для багатьох терористичних організацій".

Карен Донфрід зазначила, що тему обговорять на зустрічі НАТО у Берліні незабаром.

Що сталося

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу, тому що в цих країнах знаходять притулок представники курдських формувань, які вважаються в Туреччині терористичними. Йдеться насамперед про "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Реклама

" Зараз ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції та Фінляндії, але не бачимо позитиву. Швеція стала домівкою для РПК та інших терористичних груп ", – Заявив журналістам Ердоган.

Раніше ми писали: