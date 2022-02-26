Турция закрыла проход военным кораблям РФ в Черное море – Зеленский

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Турция закрыла проход военным кораблям Российской Федерации в Черное море и даст военную и гуманитарную помощь Украине.

Об этом у себя на странице в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Что сказал президент

"Спасибо своему другу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. Запрет на проход военных кораблей России в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" – отметил Зеленский.

Помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад начал техническую подготовку к принятию решения об отключении России от SWIFT.

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

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"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации.

Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

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Напомним, хакерская группировка Anonymous обратилась к президенту России Владимиру Путину. Они требуют, чтобы Путин восстановил права украинского народа, а также подал в отставку.

Кроме этого, Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

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