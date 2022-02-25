Швейцария жестко ударила по кошельку оккупантов

FINMA не уточнила, сколько денег будет заморожено

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Швейцария приказала банкам заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в "черный" список санкций Европейского Союза, который был принят против Российской Федерации в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

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О чем идет речь

"Финансовым посредникам предлагается немедленно заблокировать соответствующие активы и сообщить о таких деловых отношениях (государственному органу) SECO в соответствии с положениями постановления", – отмечается на сайте Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Фото – fortrader.org.

Как отмечается, правительство ранее внесло поправки в свой список наблюдения, включив в него 363 человека и четыре компании, которые ЕС внес в свой санкционный список на этой неделе.

При этом FINMA не уточнила, сколько денег будет заморожено. По данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году у россиян в Швейцарии было почти 10,4 млрд швейцарских франков (11,21 млрд долларов).

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"Для Федерального совета (кабинета министров) ясно, что Швейцария будет напрямую принимать все меры ЕС в отношении лиц и групп. Например, этим лицам больше не разрешен въезд в Швейцарию", – заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин.

Однако это, как заявили в стране, не помешало Швейцарии выступить в качестве посредника, чтобы помочь остановить конфликт.

Санкции США

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Также президент США заявил, что страна вводит и другие санкции.

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Напомним, Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании.

Кроме этого, Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.

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