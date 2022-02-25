Швейцарія жорстко вдарила по гаманцю окупантів

FINMA не уточнила, скільки грошей буде заморожено

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

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Про що йде мова

"Фінансовим посередникам пропонується негайно заблокувати відповідні активи та повідомити про такі ділові відносини (державний орган) SECO відповідно до положень постанови", – зазначається на сайті Швейцарського органу з нагляду за фінансовими ринками (FINMA).

Фото – fortrader.org.

Як зазначається, уряд раніше вніс поправки до свого списку спостереження, включивши до нього 363 особи та чотири компанії, які ЄС вніс до свого списку санкцій цього тижня.

Водночас FINMA не уточнила, скільки грошей буде заморожено. За даними Національного банку Швейцарії, у 2020 році в росіян у Швейцарії було майже 10,4 млрд швейцарських франків (11,21 млрд доларів).

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"Для Федеральної ради (кабінету міністрів) ясно, що Швейцарія безпосередньо вживатиме всіх заходів ЄС щодо осіб і груп. Наприклад, цим особам більше не дозволено в'їзд до Швейцарії", – заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін.

Однак це, як заявили в країні, не завадило Швейцарії виступити посередником, щоб допомогти зупинити конфлікт.

Санкції США

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де зберігається понад трильйона доларів.

"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд. доларів активів".

Також президент США заявив, що країна запроваджує й інші санкції.

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Нагадаємо, Велика Британія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти в країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії.

Окрім цього, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.

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