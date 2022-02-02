"У Путина нет права вето": в Пентагоне одернули Кремль по вопросу Украины

Путина поставили на место по поводу НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО, заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.

"Членство в НАТО — это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, где у Путина есть право вето. Это так не работает", — сказал Кирби на брифинге.

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Пресс-секретарь Пентагона отметил, что на международном уровне была проделана работа, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потребности в реформах.

"В том, что касается оборонных реформ, Соединенные Штаты были частью этого процесса, и эта работа продолжается. Мы не собираемся так или иначе строить догадки о будущем расширении НАТО или участии в этом Украины. Это решение может быть принято только между Альянсом и Украиной", — сказал он.

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Россия и НАТО