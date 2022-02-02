"У Путина нет права вето": в Пентагоне одернули Кремль по вопросу Украины

Путина поставили на место по поводу НАТО / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО, заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.
"Членство в НАТО — это вопрос, который касается конкретного суверенного государства и НАТО. Это не тот вопрос, где у Путина есть право вето. Это так не работает", — сказал Кирби на брифинге.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что на международном уровне была проделана работа, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потребности в реформах.
"В том, что касается оборонных реформ, Соединенные Штаты были частью этого процесса, и эта работа продолжается. Мы не собираемся так или иначе строить догадки о будущем расширении НАТО или участии в этом Украины. Это решение может быть принято только между Альянсом и Украиной", — сказал он.
Россия и НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Кремля. Россия потребовала отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. Он предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии Запада" Россия будет принимать ответные военно-технические меры.
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.
- Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.
- 1 февраля Путин прокомментировал ответы США и НАТО на свои требования. Он заявил, что "принципиальные российские озабоченности" оказались проигнорированы.