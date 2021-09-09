У россиян на МКС снова поломка: модуль затянуло дымом

В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация. Коллаж: "Сегодня"

На проблемном российском модуле "Звезда" Международной космической станции сработала пожарная сигнализация. Экипажу пришлось включить агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

"Сегодня в модуле "Звезда" при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация", – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа. Позже экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления".

Позже в Роскосмосе заверили, что сейчас все системы работают в штатном режиме.

Русский модуль может рухнуть

30 августа в ходе обследования российского сегмента на Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины. Пока неизвестно, вызвали ли трещины утечку воздуха, но известно, что это происходит из-за того, что станция начинает стареть.

"В некоторых местах на модуле "Заря" были обнаружены поверхностные трещины. Это плохо и говорит о том, что трещины со временем могут расшириться", – об этом сообщил главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

Представитель космического агентства также ранее заявил, что большая часть оборудования Международной космической станции начинает стареть, и предупредил, что после 2025 года может произойти "лавина" сломанного оборудования.

Смола, пылесос и дрель: как россияне ранее заделывали щель на МКС

Ранее мы сообщали, что на российском модуле "Звезда" появились трещины с утечкой воздуха. Космонавтам пришлось использовать клей на основе смолы сандарака – хвойного дерева тетраклинис членистый, которое растет в Северной Африке.

Также был задействован довольно необычный для работ в космосе набор: дрель, пылесос, шпатели, герметики, шлифовальная шкурка, поролон, фторопластовая пленка, спиртовые салфетки, металлические накладки и изолента.

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