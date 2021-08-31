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SpaceX через две недели отправит туристов в космос

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
31 августа, 20:05
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SpaceX отправит экипаж на орбиту через 15 дней
Экипаж прибыл на базу во Флориде. Фото: twitter.com/inspiration4x
Экипаж прибыл на базу во Флориде. Фото: twitter.com/inspiration4x

Экипаж миссии Inspiration4 прибыл на базу SpaceX, расположенную во Флориде.

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Как сообщили в пресс-службе миссии, компания планирует запустить космический корабль на орбиту уже 15 сентября.

Отмечается, что члены экипажа сейчас будут проверять свою поездку и пройдут тест-драйв на многоразовом космическом корабле Crew Dragon.

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Что известно о миссии Inspiration4:

  • это первая миссия в которой примет участие только гражданский экипаж;
  • запуск ракеты запланирован на 15 сентября 2021 года;
  • ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, который будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди;
  • после того, как космический корабль долетит до орбиты, через некоторое время он вернется на Землю и приземлется на территории Атлантического океана;
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Ранее мы сообщали, что в конце марта в американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа космического корабля Starship, построенного компанией Илона Маска SpaceX. Высотные испытания модели SN11 завершились взрывом при посадке.

Также напомним, что Илон Маск заявил, что SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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