Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon (видео)

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю

Взлет SpaceX Falcon 9 / Фото: SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в 3:14 утра по восточному поясному времени в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, для пополнения запасов на МКС, с помощью которой доставят более 2 тысяч тонн груза.

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Об этом сообщает NASA.

Запущенный в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов космический корабль должен автономно пристыковаться к станции МКС около 11 часов утра понедельника, 30 августа, и будет оставаться на станции около месяца.

Это уже третий полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, чем раньше, а также может автономно стыковаться со станцией.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

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Что известно о Falcon 9

Falcon 9 – семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX.

Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель).

Цифра "9" в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.

Первая ступень Falcon 9 может быть повторно использована, на нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу autonomous spaceport drone ship.

22 декабря 2015 года, после запуска на орбиту 11 спутников Orbcomm-G2, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 FT впервые успешно приземлилась на площадку Посадочной зоны 1.

8 апреля 2016 года, в рамках миссии SpaceX CRS-8, первая ступень ракеты Falcon 9 FT впервые в истории ракетостроения успешно приземлилась на морскую платформу "Of Course I Still Love You".

30 марта 2017 года, та же ступень, после технического обслуживания, была запущена повторно в рамках миссии SES-10 и снова успешно приземлилась на морскую платформу.

Всего в 2017—2019 годах было осуществлено 24 повторных запуска первой ступени. В 2020 году, в 21 из 26 запусков первая ступень использовалась повторно, одна из ступеней использовалась 5 раз в течение года и две ступени были запущены в седьмой раз.

Ранее мы сообщали, что в конце марта в американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа космического корабля Starship, построенного компанией Илона Маска SpaceX. Высотные испытания модели SN11 завершились взрывом при посадке.

Также напомним, что Илон Маск заявил, что SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.

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