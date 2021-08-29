Ракета-носій Falcon 9 стартувала у Флориді з кораблем Dragon (відео)

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем з постачання МКС, який також здатний повертати вантажі на Землю

Зліт SpaceX Falcon 9 / Фото: SpaceX

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала о 3:14 ранку за східним поясним часом в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді, для поповнення запасів на МКС, за допомогою якої доставлять більше 2 тисяч тонн вантажу.

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Про це повідомляє NASA.

Запущений у межах 23-ї комерційної місії SpaceX з поповнення запасів космічний корабель повинен автономно пристикуватися до станції МКС близько 11 години ранку понеділка, 30 серпня, і буде залишатися на станції близько місяця.

Це вже третій політ модифікованого вантажного корабля Cargo Dragon 2 компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, ніж раніше, а також може автономно стикуватися із станцією.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем з постачання на МКС, який також здатний повертати вантажі на Землю.

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Що відомо про Falcon 9

Falcon 9 – сімейство одноразових і частково багаторазових ракет-носіїв важкого класу серії Falcon американської компанії SpaceX.

Falcon 9 складається з двох ступенів і використовує в якості компонентів палива гас марки RP-1 (пальне) і рідкий кисень (окислювач).

Цифра "9" у назві позначає кількість рідинних ракетних двигунів Merlin, встановлених на першого ступеня ракети-носія.

Перший ступінь Falcon 9 може бути повторно використана, на неї встановлено обладнання для повернення і вертикального приземлення на посадочний майданчик або плаваючу платформу autonomous spaceport drone ship.

22 грудня 2015 року, після запуску на орбіту 11 супутників Orbcomm-G2, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 FT вперше успішно приземлилася на майданчик посадкового зони 1.

8 квітня 2016 року, в рамках місії SpaceX CRS-8, перший ступінь ракети Falcon 9 FT вперше в історії ракетобудування успішно приземлилася на морську платформу "Of Course I Still Love You".

30 березня 2017 року, та ж ступінь, після технічного обслуговування, була запущена повторно в рамках місії SES-10 і знову успішно приземлилася на морську платформу.

Всього в 2017-2019 роках було здійснено 24 повторних запуску першого ступеня. У 2020 році, в 21 з 26 запусків перший ступінь використовувалася повторно, один із ступенів використовувалася 5 разів протягом року і два ступені були запущені в всьоме.

Раніше ми повідомляли, що у кінці березня в американському штаті Техас завершилися випробування чергового прототипу космічного корабля Starship, побудованого компанією Ілона Маска SpaceX. Висотні випробування моделі SN11 завершилися вибухом при посадці.

Також нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що SpaceX відправить ракети на Марс задовго до кінця нинішнього десятиліття і побудує там свою базу.

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