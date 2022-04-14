У Шойгу обширный инфаркт, он в реанимации – российский бизнесмен

Шойгу находится в больнице / Фото: Коллаж: Сегодня

У министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Он находится в реанимации, подключен к приборам. Инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

Об этом сообщил российский бизнесмен Леонид Невзлин в Telegram-канале.

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"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", – написал Невзлин.

Также источники бизнесмена сообщили о массовых арестах среди высшего военного руководства РФ. Задержаны не менее 20 штабных генералов.

"Арестованы 20 генералов МО. Все штабные. Тут все ясно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из России. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных Путиным на подготовку блицкрига", – сообщил экс-чиновник.

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Здоровье Путина

Журналисты издания "Проект" опубликовали расследование к 70-летию Путина. Как сообщается, президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он регулярно принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Отмечается, что в 2016-2017 годах президента РФ в среднем сопровождали пять врачей. В ноябре 2016-го в сочинский санаторий "Русь", где, предположительно, отдыхал глава Кремля, заселились сразу 12 медиков. К 2019 году, как пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

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Напомним, в Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.

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