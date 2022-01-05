Увозят сожженные полицейские машины. В Казахстане убирают улицы после ночных протестов (фото)

Протестующие жгли автомобили полиции, чтобы выразить недовольство. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Казахстане после ночных протестов убирают крупнейший город страны Алма-Ату. С улиц увозят побитые и сожженные полицейские машины.
Об этом сообщают РИА Новости.
Ситуацию в городе военные взяли под контроль под утро. На улицы были выведены военные и бронетехника.
Также в Алма-Ате ввели чрезвычайное положение на 2 недели – до 19 января, оно предполагает среди прочего комендантский час, закрытие города и региона на въезд и выезд, изъятие оружия и проведение личных досмотров.
С улиц Алма-Аты убирают сожженные полицейские машины. Фото: РИА Новости
Последствия протестов
За ночь массовых протестов по всей стране в столкновениях пострадали 95 силовиков, были повреждены 37 служебных автомобилей, по 13 фактам хулиганства и нападений возбуждены уголовные дела, задержаны более 200 человек.
События в Казахстане
- В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алма-Ате, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алма-Ате– особенно жестко.
- Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.
- Военным пришлось бежать на БТР и другой технике, поскольку люди нападали на них с голыми руками, а также бросали все, что было рядом, в транспортные средства.
- Под утро стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил правительство. Однако сам в отставку не ушел.