В Афганистане после захвата талибами перестали работать более сотни СМИ

Минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как террористическое движение "Талибан" захватило Афганистан в августе этого года.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.

Почему не работают СМИ

Главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.

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Например, одним из СМИ, которое недавно закрылось, стала радиостанция Milma, существовавшая с 2011 года и освещавшая события в политической, культурной и спортивной сфере.

По словам представителя Союза афганских национальных журналистов Масрура Лутфи, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, вскоре наступит конец свободе СМИ.

​Как развивались события