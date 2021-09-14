В Афганістані після захоплення талібами перестали працювати більше сотні ЗМІ

Мінімум 153 афганських ЗМІ перестали працювати з того моменту, як терористичний рух "Талібан" захопило Афганістан в серпні цього року.
Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на організації, які виступають на захист свободи ЗМІ.
Чому не працюють ЗМІ
Головними проблемами, через які різні телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і вводяться новою владою обмеження.
Наприклад, одним з ЗМІ, яке нещодавно закрилося, стала радіостанція Milma, що існувала з 2011 року і висвітлювала події в політичній, культурній та спортивній сфері.
За словами представника Союзу афганських національних журналістів Масрур Лутфі, якщо міжнародні організації не зроблять кроки для вирішення цієї проблеми, незабаром настане кінець свободі ЗМІ.
Як розвивалися події
- Рух "Талібан", яка захопила владу в Афганістані, підтвердило факт смерті брата колишнього першого віце-президента Амрулли Салеха. Передають, що Рохулла Азізі – старший брат колишнього першого віце-президента Афганістану Амрулли Салеха, убитий в Панджшері.
- В кінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочало наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами. Відповідно до заяв "Талібану", провінцію вони теж захопили.
- 7 вересня рух представило свій уряд , Яке очолив фігурант списку терористів ООН.