В Афганістані після захоплення талібами перестали працювати більше сотні ЗМІ

Мінімум 153 афганських ЗМІ перестали працювати з того моменту, як терористичний рух "Талібан" захопило Афганістан в серпні цього року.

Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на організації, які виступають на захист свободи ЗМІ.

Чому не працюють ЗМІ

Головними проблемами, через які різні телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і вводяться новою владою обмеження.

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Наприклад, одним з ЗМІ, яке нещодавно закрилося, стала радіостанція Milma, що існувала з 2011 року і висвітлювала події в політичній, культурній та спортивній сфері.

За словами представника Союзу афганських національних журналістів Масрур Лутфі, якщо міжнародні організації не зроблять кроки для вирішення цієї проблеми, незабаром настане кінець свободі ЗМІ.

Як розвивалися події