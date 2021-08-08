В Литве на границе с Беларусью было слышно стрельбу. Минск уже заявил об учениях

Пограничники заметили еще и сигнальные ракеты с белорусской стороны

Между странами возникла проблема с мигрантами, а у Лукашенко уже объяснили почему стреляли / Фото: коллаж "Сегодня"

Литовские пограничники зафиксировали стрельбу на границе Литвы и Беларуси – они, также, заметили сигнальные ракеты.

Об этом сообщает LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", – указано в сообщении.

В то же время, глава Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас уже заявил, что литовским пограничникам удалось пресечь попытки незаконно попасть в Литву около 700 нелегальных мигрантов из Беларуси.

Отметим, что Минск уже прокомментировал инцидент. Представитель Государственного пограничного комитета Беларуси заявил, что возле границы с Литвой проходят учения, в рамках которых и были слышны выстрелы и видны сигнальные ракеты.

"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", – указано в сообщении.

Напомним, что в Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

Проблемы с нелегалами у Литвы начались после введения многочисленных санкций против режима Лукашенко, к которым привела принудительная посадка самолета Ryanair и арест основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги 23 мая этого года.

Литва активно продвигала санкции против режима Лукашенко. Кроме того, министр иностранных дел страны ГабриэлюсЛандсбергис призывал Лукашенко сложить полномочия, а МИД посоветовал литовцам не посещать Беларусь.