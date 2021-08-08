У Литві на кордоні з Білоруссю було чутно стрілянину. Мінськ уже заявив про навчання

Між країнами виникла проблема з мігрантами, а у Лукашенка вже пояснили чому стріляли / Фото: колаж "Сьогодні"

Литовські прикордонники зафіксували стрілянину на кордоні Литви і Білорусі – вони, також, помітили сигнальні ракети.

Про це повідомляє LRT.

"У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо кілька разів піднімалися освітлювальні і сигнальні ракети", – зазначено в повідомленні.

У той же час, глава Служби охорони державного кордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаевас вже заявив, що литовським прикордонникам вдалося присікти спроби незаконно потрапити до Литви близько 700 нелегальних мігрантів з Білорусі.

Відзначимо, що Мінськ вже прокоментував інцидент. Представник Державного прикордонного комітету Білорусі заявив, що біля кордону з Литвою проходять навчання, в рамках яких і були чутні постріли і видно сигнальні ракети.

"Можу тільки сказати, що у нас проходять планові навчання. Про них ми інформували", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що в Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку в подальшому планують зміцнити.

Проблеми з нелегалами у Литви почалися після введення численних санкцій проти режиму Лукашенка, до яких привела примусова посадка літака Ryanair і арешт засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги 23 травня цього року.

Литва активно просувала санкції проти режиму Лукашенка. Крім того, міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс закликав Лукашенко скласти повноваження, а МЗС порадило литовцям не відвідувати Білорусь.