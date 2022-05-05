В МИД Канады подтвердили, что вернут посольство в Украину

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли о работе посольства в Киеве / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Посол Канады в Украине Лариса Галадза в скором времени вернется из Польши в Украину.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает "Укринформ".

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"Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и находится на юге Польши, вернется", – сказала Жоли.

Однако она не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

Ситуация с дипломатами

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