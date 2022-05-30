В НАТО заявили о новых реалиях в Восточной Европе

Мирча Джоанэ заявил, что Россия фактически отошла от условий соглашения 1997 года. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что Альянс больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.

Об этом сообщает Firstpost.

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По словам Джоанэ, Москва "лишила всякого содержания" основополагающий акт Россия-НАТО, напав на Украину и "прекратив диалог с Альянсом".

Как отмечается, в соответствии с Основополагающим актом 1997 года (Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора – ред.), направленным на перезагрузку отношений между РФ и НАТО, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

"Они (РФ – ред.) приняли решения, взяли на себя обязательства не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают", – сказал Джоанэ.

Поэтому, по его словам, на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России, которая "фактически отошла" от условий соглашения 1997 года.

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"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", – заявил он.

Так, в статье 5 НАТО говорится о коллективной обороне – нападение на одного члена является нападением на всех. При этом Джоанэ не сообщил подробности о каком-либо таком запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и устойчивого присутствия".

Напомним, американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский заявил, что события на поле боя в Украине развиваются так, что в войну с Россией может ввязаться НАТО, а международный преступник Владимир Путин нападет на Молдову.

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