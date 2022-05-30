У НАТО заявили про нові реалії у Східній Європі

Мірча Джоане заявив, що Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Альянс більше не пов'язаний минулими зобов'язаннями утримуватись від розгортання своїх сил у Східній Європі.

Про це повідомляє Firstpost.

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За словами Джоане, Москва "позбавила всякого змісту" основний акт Росія-НАТО, напавши на Україну та "припинивши діалог з Альянсом".

Як зазначається, відповідно до Основоположного акту 1997 року (Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між РФ та Організацією північноатлантичного договору – ред.), спрямованим на перезавантаження відносин між РФ і НАТО, обидві сторони погодилися працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню звичайних озброєнь у погоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

"Вони (РФ – ред.) ухвалили рішення, взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, що вони і роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять", – сказав Джоан.

Тому, за його словами, насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію, яка "фактично відійшла" від умов угоди 1997 року.

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"Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцну позицію на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 і нашими союзниками", – заявив він.

Так, у статті 5 НАТО йдеться про колективну оборону – напад на одного члена є нападом на всіх. Водночас Джоане не повідомив подробиці про якесь таке заплановане розгортання, але сказав, що очікує "надійної, гнучкої та стійкої присутності".

Нагадаємо, американський історик російського походження Юрій Фельштинський заявив, що події на полі бою в Україні розвиваються так, що у війну з Росією може вступити НАТО, а міжнародний злочинець Володимир Путін нападе на Молдову.

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