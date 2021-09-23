В России разбился самолет Ан-26. Обломки нашли, экипаж – нет

Ан-26 разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хабаровском крае России нашли обломки самолета Ан-26, который исчез накануне. Вчера, 22 сентября, воздушное судно исчезло с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

Об этом сообщает МЧС РФ.

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Отмечается, что это самолет компании "Летные проверки и системы". Он пропал во время технического полета по проверке наземных средств связи, проходившего в 40 километрах от Хабаровска.

На борту Ан-26 находился экипаж из шести человек.

По предварительной информации, самолет разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае, спасатели ищут место для посадки Ми-8. Обломки найдены в 3 км от дороги поселка Корфовского на вершине хребта.

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Судьба экипажа до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.

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