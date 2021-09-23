У Росії розбився літак Ан-26. Уламки знайшли, екіпаж – ні

Ан-26 розбився в районі гірськолижної бази "Спартак" в Хабаровському краї / Фото: Колаж: Сьогодні
У Хабаровському краї Росії знайшли уламки літака Ан-26, який зник напередодні. Вчора, 22 вересня, повітряне судно зникло з радарів, а екіпаж перестав виходити на зв'язок.
Про це повідомляє МНС РФ.
Зазначається, що це літак компанії "Льотні перевірки і системи". Він зник під час технічного польоту для перевірки наземних засобів зв'язку, що проходив за 40 кілометрів від Хабаровська.
На борту Ан-26 перебував екіпаж із шести людей.
За попередньою інформацією, літак розбився у районі гірськолижної бази "Спартак" у Хабаровському краї, рятувальники шукають місце для посадки Мі-8. Уламки знайдені за 3 км від дороги селища Корфовский, на вершині хребта.
Доля екіпажу досі невідома, повідомляє крайовий главк МНС.
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- За серпень у Росії розбилися одразу три військові літаки.
- Уламки Ан-26, зниклого на Камчатці, виявлені з вертольота рятувальників біля берега – за 3,8 кілометра від селища Палана. Рятувальники знайшли тіла дев'яти загиблих.