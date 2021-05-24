В Сети опубликовали переговоры пилота Ryanair с белорусским диспетчером

Авиадиспетчер рекомендовал самолету свернуть с курса и приземлиться в Минске – обнародованы переговоры

Самолет компании Ryanair в аэропорту. Фото: Lucas Davies/Unsplash

В Сети появилась более полная версия разговора пилотов Ryanair, которых принудили экстренно посадить самолет в Минске, с белорусским диспетчером.

Запись опубликовали в Telegram-канале Euroradio.

Так, о бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта, после чего самолету было приказано лететь в Минск, хотя аэропорт Вильнюса был гораздо ближе.

Издание публикует переговоры диспетчера с пилотом:

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

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Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила о получении электронного письма.

Самолет с двумя сотнями людей принудительно посадили в Минске якобы из-за бомбы. Видео: Еўрарадыё | Euroradio

Также была опубликована карта с маршрутом полета, на которой видно, что самолет был вынужден свернуть с курса и полететь в Минск, когда уже находился рядом с границей Литвы.

Карта с маршрутом полета. Фото: Радио Свобода

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.