В школе под Москвой провели акцию с лозунгом Третьего рейха (фото)

Владислав Бохан написал, что в РФ паразитируют на разумах детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В одной из школ Подмосковья в России была проведена акция под названием "Труд освобождает". Все бы ничего, но акция проводилась с лозунгом Третьего рейха "Один народ, одна нация, один правитель".

Об этом написал у себя в Telegram активист из Беларуси Владислав Бохан.

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"Хата с краю"

Как отмечается, активист написал в школу от имени "Единой России", отправил инструкцию о проведении акции и попросил прислать фотоотчет. На следующий день сотрудники школы прислали ему фотографии с плакатом и самим процессом.

"Ежегодно люди, что стоят здесь на фото с лозунгом Третьего рейха "Один народ, одна нация, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), вещают об освобождении страны от фашистских захватчиков. Этой же маркой сегодня они паразитируют на разумах детей с целью оправдания захватнической войны своей империи. Они отчасти стали соучастниками того, что коричневая чума снова подняла голову в России (и в Беларуси). Ибо именно они подавлением личности и раболепием прививают поколениям культ страха, культ пастырей и паническую боязнь свободы", – отметил он.

По словам Владислава Бохана, это не пранк:

"О какой свободе речь, когда принудительный "труд освобождает"(arbeit macht frei). Свобода в их зрении – отработать, дабы не прилетело от чинуш. Их свобода – это хата с краю. Это привело к тому, что фашизм без сопротивления снова взошел к власти. Это не пранк, цель пранка – смех, это же акция, вскрывающая страшную и абсурдную иронию свершившейся вокруг нас действительности".

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