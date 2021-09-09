В США создали новую вакцину – спасает и от гриппа, и от коронавируса

В США создали комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа. Коллаж: "Сегодня"

Американская компания Novavax заявила о завершении основного этапа работы над своей новой комбинированной вакциной. Эта вакцина будет защищать от коронавируса и от гриппа.

Об этом сообщает Reuters.

Исследование вакцины будут проводить в Австралии. Принимать участие в исследовании будут 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели COVID-19 или вакцинировались против него.

Участники исследования получат комбинацию вакцин NVX-CoV2373 от COVID-19 и NanoFlu против гриппа.

"Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы", – сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

Pfizer может создать вакцину от нового штамма

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение трех месяцев после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции, рассказал гендиректор компании Альберт Бурла.

"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды такой появится", – заявил Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer.

ВОЗ призвала не проводить ревакцинацию от COVID-19

Глава Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который спрогнозировал новую волну коронавируса, в очередной раз настоятельно призвал богатые страны с большими запасами вакцины против COVID-19 отказаться от повторных прививок до конца года.

"Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальные поставки вакцин, думают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками вакцин", – подчеркнул Гебреисус.

По его словам, он был потрясен после того, как Международная федерация ассоциаций фармацевтических производителей заявила, что у богатых стран теперь достаточно доз, чтобы делать как ревакцинацию, так и вакцинацию в странах с дефицитом.

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