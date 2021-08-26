Когда в мире начнется новая волна коронавируса? В ВОЗ дали ответ

Новый штамм "Дельта" стал доминантным в мире, а некоторые вакцины работают против него хуже

В мире будет новая волна ковида из-за штамм "Дельта", говорят в ВОЗ. Коллаж "Сегодня"

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новая волна пандемии коронавируса начнется через три месяца.

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Об этом заявил генеральный директор (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", – сказал он.

Гебреисус подчеркнул, что сейчас штамм "Дельта" стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях.

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Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%. Несмотря на это, эксперты все же призывают вакцинироваться.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения . В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки; Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз