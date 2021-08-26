Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Когда в мире начнется новая волна коронавируса? В ВОЗ дали ответ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 10:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Новый штамм "Дельта" стал доминантным в мире, а некоторые вакцины работают против него хуже
В мире будет новая волна ковида из-за штамм "Дельта", говорят в ВОЗ. Коллаж "Сегодня"
В мире будет новая волна ковида из-за штамм "Дельта", говорят в ВОЗ. Коллаж "Сегодня"

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новая волна пандемии коронавируса начнется через три месяца.

Реклама

Об этом заявил генеральный директор (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

Читайте также:

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", – сказал он.

Гебреисус подчеркнул, что сейчас штамм "Дельта" стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях.

Реклама

Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%. Несмотря на это, эксперты все же призывают вакцинироваться.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;
  • Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1581 случай за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять