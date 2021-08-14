В Турции разбился российский самолет: никто не выжил

Самолет упал при заходе на посадку после того, как справился с пожаром / Фото: коллаж "Сегодня"

На востоке Турции, у города Кахраманмараш, разбился пожарный самолет Бе-200 – внутри находились восемь членов экипажа .

Об этом сообщает NTV.

Оказалось, что пожарный самолет был арендован у РФ, в управление лесного хозяйства, для помощи в тушении лесных пожаров, которые охватили Турцию. Самолет упал при заходе на посадку после того, как справился с пожаром.

Экипаж самолета состоял из 8 человек – 5 из российской команды и 3 турка – управление лесного хозяйства Предварительно известно, что никто не выжил во время авиакатастрофы.

Позже стало известно, что разбившийся в Турции самолет Бе-200 не принадлежит МЧС России. А в Минобороны РФ подтвердили, что их самолёт потерпел крушение.

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Для выяснения причин крушения к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Турция в огне

За последние две недели пожары в Турции уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали, а власти эвакуировали целые села.

По состоянию на 12 августа в Турции уже локализовали большинство лесных пожаров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для тушения пожаров понадобилось 218 часов. В общем пожары вспыхнули в 46 из 81 провинции Турции.

Эксперты подозревают, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека. Уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.

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