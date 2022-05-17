"Вам пи*дец": Гордон прокомментировал результаты разговора министров США и России

Дмитрий Гордон отметил, что разговор Ллойда Остина и Сергея Шойгу состоял из двух слов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно глава Минобороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу – они поговорили впервые с начала масштабного вторжения РФ в Украину. В Пентагоне заявили о том, что Остин призвал прекратить огонь на территории нашей страны.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что думает о разговоре двух министров, в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24"

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Важный разговор

"Я думаю, что разговор Остина состоял из двух слов. "Вам пиз*ец", – сказал он Сергею Шойгу. Имея конкретно и Сергея Шойгу, и Владимир Путина, и всю их армию, и все их долбанное государство. Это я пошутил, конечно, – это мне бы так хотелось, чтобы Остин сказал", – отметил журналист.

По его словам, на самом деле Остин пытался поговорить с Шойгу в течение всех этих почти трех месяцев войны, однако в Минобороны России не соединяли министров.

"И то, что Шойгу согласился на разговор с Остиным, говорит об одном – дела у них плохи, у россиян. Они (россияне – ред.) же были такие гордые и неприступные, пока не получили конкретно. Поэтому я думаю, что дипломатия всегда будет иметь место. И чем дольше будет идти война, тем скорее придет черед дипломатии. И переговоры будут идти на разных уровнях – я не исключаю и высшие уровни. Но разговор состоялся, а о чем он был – знает только узкий круг лиц, которые допущены к государственным тайнам двух стран".

Напомним, недавно состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Интересно то, что Остин рассказал Резникову о своем разговоре с Сергеем Шойгу.

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