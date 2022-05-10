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Вступит ли Украина в ЕС: посол Венгрии сделал важное заявление

Мария Дмитренко
10 мая, 14:00
Европейский Союз активно занимается нашим вопросом

Посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддержит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", – сказал он.

Семимильными шагами в ЕС

  • В конце февраля Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении нашей страны к "европейской семье" по специальной ускоренной процедуре.
  • 11 марта все лидеры стран – членов Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" намерениям нашей страны.
  • Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России во многих вопросах, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • Однако министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролина Эдтштадлер на днях заявила, что вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".
  • 5 мая Шарль Мишель заявил, что пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку дня рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда наступит "лучший момент".