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Чи вступить Україна до ЄС: посол Угорщини зробив важливу заяву

Марія Дмитренко
10 травня, 14:00
Європейський Союз активно займається нашим питанням

Посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу.

Про це заявив Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", – сказав він.

Семимильними кроками в ЄС

  • Наприкінці лютого Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання нашої країни до "європейської сім'ї" за спеціальною прискореною процедурою.
  • 11 березня усі лідери країн – членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" намірам нашої країни.
  • Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
  • Проте міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії Кароліна Едтштадлер днями заявила, що вступ України до Європейського Союзу не може бути досягнуто "у найближчі п'ять-десять років".
  • 5 травня Шарль Мішель заявив, що наразі не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляду заявки України на членство в ЄС. Він має намір зробити це, коли настане "найліпший момент".