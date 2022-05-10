Чи вступить Україна до ЄС: посол Угорщини зробив важливу заяву

Посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу.
Про це заявив Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в ефірі одного з українських телеканалів.
"Хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", – сказав він.
Семимильними кроками в ЄС
- Наприкінці лютого Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання нашої країни до "європейської сім'ї" за спеціальною прискореною процедурою.
- 11 березня усі лідери країн – членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" намірам нашої країни.
- Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
- Проте міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії Кароліна Едтштадлер днями заявила, що вступ України до Європейського Союзу не може бути досягнуто "у найближчі п'ять-десять років".
- 5 травня Шарль Мішель заявив, що наразі не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляду заявки України на членство в ЄС. Він має намір зробити це, коли настане "найліпший момент".