Глава Євроради розповів, коли розглянуть заявку України на членство у ЄС

Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі

Шарль Мішель розповів, що заявку України на членство в ЄС розглянуть, коли буде "кращий момент". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляд заявки України на членство у ЄС. Він має намір зробити це, коли для цього настане "найкращий момент".

Про це Шарль Мішель повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Реклама

За його словами, після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, тоді питання розглянуть у Європейській раді.

"У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи... Чи це буде у червні, чи пізніше – я не можу сказати сьогодні", – зазначив Мішель.

Він додав, що заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

Відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, в якій Україні членство буде надано ще до проведення всіх необхідних реформ, Мішель зазначив:

Реклама

"Цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане з загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиного ринку, економічних реформ".

Шлях України до ЄС

Раніше ми писали: