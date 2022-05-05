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Глава Євроради розповів, коли розглянуть заявку України на членство у ЄС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 травня, 07:59
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Заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі
Шарль Мішель розповів, що заявку України на членство в ЄС розглянуть, коли буде "кращий момент". Фото: колаж "Сьогодні"
Шарль Мішель розповів, що заявку України на членство в ЄС розглянуть, коли буде "кращий момент". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляд заявки України на членство у ЄС. Він має намір зробити це, коли для цього настане "найкращий момент".

Про це Шарль Мішель повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, після того, як Європейська комісія в червні передасть свої висновки, тоді питання розглянуть у Європейській раді.

"У Раді я буду зобов'язаний оцінити, коли ми будемо готові включити цю тему до порядку денного Європейської ради. Я проконсультуюсь з усіма дійовими особами, щоб оцінити, коли настане найкращий момент, і ми будемо готові провести ці дебати на рівні Ради Європи... Чи це буде у червні, чи пізніше – я не можу сказати сьогодні", – зазначив Мішель.

Він додав, що заявка України вже проходить усі необхідні процедури у прискореному темпі.

Відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, в якій Україні членство буде надано ще до проведення всіх необхідних реформ, Мішель зазначив:

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"Цілком очевидно, що це процес, заснований на реформах, тому що питання про членство пов'язане з загальним підходом до фундаментальних елементів – верховенства права, незалежності правосуддя, боротьби з корупцією, єдиного ринку, економічних реформ".

Шлях України до ЄС

  • Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Представники Євросоюзу шоковані діями російських військових в Україні та пообіцяли допомогти надати докази військових злочинів Міжнародному кримінальному суду.
  • Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
  • 11 березня всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією. Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
  • 1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
  • Зазначимо, віцепрезидент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що прийом України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

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Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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