"Весьма вероятно в ближайшие сутки". Байден про новое нападение в Кабуле

В Афганистане продолжаются военные действия. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден заявил, что американское командование на местах в Афганистане сообщило ему ранее про угрозу еще одного теракта возле аэропорта Кабула и она остается "весьма вероятной в следующие 24-36 часов".

Об этом пишет axios.

"Ситуация на местах продолжает оставаться чрезвычайно опасной, а угроза терактов в аэропорту остается высокой", – говорится в заявлении Байдена.

Посольство США предупредило американских граждан поздно вечером в пятницу, что из-за продолжающихся угроз безопасности им следует "избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта".

"Граждане США, которые находятся у ворот аббатства, восточных ворот, северных ворот или ворот нового министерства внутренних дел, теперь должны немедленно покинуть территорию", - предупреждается в уведомлении.

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Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

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