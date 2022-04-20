Визит Байдена в Украину: кто мешает президенту США увидеть своими глазами преступления России

Есть мнение: если Байден увидит разрушенные города, он будет действовать более решительно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Сегодня самым весомым жестом политической поддержки Украины среди лидеров наших союзников является личный приезд в охваченную войной страну с заездом в города, где российские оккупанты совершали военные преступления.

В среду, 20 апреля, в Киев прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Ровно неделю назад в Украине побывал целый десант президентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. На этом фоне встал вопрос, когда же приедет наш главный союзник – американский президент Джозеф Байден.

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Сайт "Сегодня" разбирался, почему так важен визит лидера США в нашу страну и насколько это сейчас возможно.

Что известно

Вопрос о приезде Байдена в Киев первыми подняли американские журналисты 14 апреля. Политик тогда сказал, что готов приехать в Киев. Однако представители его администрации тут же сообщили, что визит в Украину пока не готовится.

Через два дня спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден готов ехать в Украину, готов сделать это в кратчайшие сроки – "Он готов на все". Но тут же добавила: "Мы не отправляем президента в Украину". По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США, и на этом точка.

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А уже 19 апреля на соответствующий вопрос журналистов американский лидер ответил, что не знает, полетит ли он в ближайшее время с визитом в Украину.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN сообщил, что ждет Байдена в Киеве.

"Конечно, это его решение, и от ситуации с безопасностью все зависит... Я думаю, что он – лидер Соединенных Штатов, и именно поэтому он должен приехать сюда, чтобы увидеть", - сказал тогда Зеленский американскому телеканалу.

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Зачем нужен визит

Американские наблюдатели отмечают, что визит хозяина Белого дома в Киев нужен как в качестве поддержки правительства Украины, так и в качестве укола российскому президенту Владимиру Путину, которому не удалось занять не то что за три дня, но и за 1,5 месяца столицу независимой Украины. А еще нужно, чтобы в своих решениях о поставках оружия и вводе новых более болезненных санкций против России Байден руководствовался трагическими картинами мирных разрушенных украинских городов, которые он увидел лично, а не с экрана телевизора.

Собственно об этом сказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS. Глава МИД отметил, что новая встреча двух президентов может "проложить путь" к новым поставкам оружию и дискуссии о возможном политическом урегулировании конфликта.

Но в Белом доме пока непреклонны. На днях советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден прекрасно координирует поставки оружия в Украину из Вашингтона.

"Президент Байден в настоящее время не планирует приезжать в Киев. Но я вам скажу, что он ежедневно сидит в Овальном кабинете и в Ситуационном зале, организовывая и координируя мир в деле поставок оружия", — цитирует Салливана газета The New York Post.

Как резюмировал телеканал CNN, все дело в окружении президента США, которое не хочет отпускать его. "Стремлению Байдена посетить Украину и воочию увидеть ситуацию мешает пузырь, который его повсюду сопровождает. А внутренние заботы тянут его в других направлениях. Его полномочия выходят далеко за пределы внешней войны, что приводит иногда к противоречивым сценариям", – отмечает CNN.

Безопасность

Эксперты по безопасности отмечают, что такая поездка вряд ли возможна.

"Поездка Байдена в Украину поднимает почти непреодолимые проблемы безопасности", - рассказали Insider бывшие агенты Секретной службы. В раздираемой войной стране американский лидер будет крайне уязвим для нападения со стороны России. Подобные визиты, например, в Ирак и Афганистан происходили на территории, находящейся под контролем Пентагона.

"Со стороны Байдена было бы безрассудно совершать такую ​​поездку, даже в знак солидарности с Украиной. Помимо риска для жизни, такая поездка также потребует привлечения американского персонала и оборудования, что Россия, вероятно, расценит как акт агрессии и войну, в которую США старательно избегают вступать", – сообщил источник Insider из бывших агентов секретной службы.

Вместо Байдена

Пока в Украину с неформальными визитами едут сенаторы США, которые пытаются донести своему лидеру украинские запросы.

Как сообщает американский телеканал Fox News, на этой неделе в разрушенных Россией городах Украины побывали первый американский сенатор Стив Дейнс (республиканец, штат Монтана), и член Палаты представителей Виктория Спартц (первая в истории член Конгресса США, рожденная в Украине, республиканка, штат Индиана).

Сенатор Стив Дейнс и член палаты представителей Виктория Спартц под Киевом

По итогу своего визита американские парламентарии направили письмо на имя Байдена с требованием ускорить передачу Украине мощного летального оружия. По их мнению, помощь должна включать тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, танки, системы ПВО, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты, военную авиацию, противокорабельные ракеты и боеприпасы.

Также они требуют привлечь Россию к ответственности за бесчеловечное отношение к мирным гражданам Украины.

Двухсторонние отношения