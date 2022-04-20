Візит Байдена в Україну: хто заважає президенту США побачити на власні очі злочини Росії

Є думка: якщо Байден побачить зруйновані міста, він діятиме рішучіше / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні найвагомішим жестом політичної підтримки України серед керівників країн наших союзників є особистий приїзд у охоплену війною країну з заїздом до міст, де російські окупанти чинили військові злочини. У середу, 20 квітня, до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Рівно тиждень тому в Україні побував цілий десант президентів Польщі, Латвії, Литви та Естонії. На цьому фоні постало питання, коли ж приїде наш головний заокеанський союзник – американський президент Джозеф Байден.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому такий важливий візит лідера США до нашої країни і наскільки це зараз можливо.

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Що відомо

Питання про приїзд Байдана до Києва першими підняли американські журналісти 14 квітня. Політик тоді сказав, що готовий приїхати до Києва. Проте представники його адміністрації одразу повідомили, що візит до України не готується.

Через два дні речник Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден готовий їхати в Україну, готовий зробити це в найкоротші терміни – "Він готовий на все". Але відразу додала: "Ми не відправляємо президента в Україну". За її словами, зараз розглядається можливість відвідування Києва високопоставленим представником адміністрації США, і на цьому крапка.

А вже 19 квітня на відповідне запитання журналістів американський лідер відповів, що не знає, чи полетить він найближчим часом з візитом до України.

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При цьому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN повідомив, що чекає на Байдена у Києві. "Звичайно, це його рішення, і від ситуації з безпекою все залежить... Я думаю, що він лідер Сполучених Штатів, і саме тому він повинен приїхати сюди, щоб побачити", – сказав тоді Зеленський американському телеканалу.

Навіщо потрібен візит

Американські спостерігачі зазначають, що візит господаря Білого дому до Києва потрібен як підтримка уряду України, так і як укол російському президенту Володимиру Путіну, якому не вдалося зайняти не те що за три дні, за 1,5 місяці столицю незалежної України. А ще потрібно, щоб у своїх рішеннях про постачання зброї та введення нових болючіших санкцій проти Росії Байден керувався трагічними картинами мирних зруйнованих українських міст, які врізаються в пам'ять, бачачи це на власні очі, а не через телевізійний екран.

Власне про це сказав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Глава МЗС зазначив, що нова зустріч двох президентів може "прокласти шлях" до нових постачань зброї та дискусії щодо можливого політичного врегулювання конфлікту.

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Але в Білому домі поки непохитні. Днями радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден чудово координує постачання зброї в Україну з Вашингтона. "Президент Байден наразі не планує приїжджати до Києва. Але я вам скажу, що він щодня сидить в Овальному кабінеті та в Ситуаційному залі, організовуючи та координуючи світ у справі постачання зброї", – цитує Саллівана газета The New York Post.

Як резюмував телеканал CNN, вся справа в оточенні президента США, яке не хоче відпускати його. "Прагненню Байдена відвідати Україну і на власні очі побачити ситуацію заважає пузир, який його всюди супроводжує. А внутрішні турботи тягнуть його за іншими напрямками. Його повноваження виходять далеко за межі зовнішньої війни, що призводить до інколи суперечливих сценаріїв", – повідомляє CNN.

Безпека

Експерти з безпеки зазначають, що така поїздка навряд чи можлива.

"Поїздка Байдена в Україну порушує майже непереборні проблеми безпеки", – розповіли Insider колишні агенти Секретної служби. У країні, що роздирається війною, американський лідер буде вкрай уразливий для нападу з боку Росії. Подібні візити, наприклад, до Іраку та Афганістану відбувалися на території, що перебуває під контролем Пентагону.

"З боку Байдена було б безрозсудно здійснювати таку поїздку, навіть на знак солідарності з Україною. Крім ризику для життя, така поїздка також вимагатиме американського персоналу та обладнання, що Росія, ймовірно, розцінить як акт агресії та війну, в яку США старанно уникають вступати", – повідомило джерело Insider з колишніх агентів секретної служби.

Замість Байдена

Поки що в Україну з неформальними візитами їдуть сенатори США, які намагаються донести до свого лідера українські запити.

Як повідомляє американський телеканал Fox News, цього тижня у зруйнованих Росією містах України побували перший американський сенатор Стів Дейнс (республіканець, штат Монтана), та член палати представників Вікторія Спартц (перша в історії член Конгресу США, народжена в Україні, республіканка, штат Індіана).

Сенатор Стів Дейнс та член палати представників Вікторія Спартц під Києвом

За підсумком свого візиту американські парламентарі направили листа на ім'я Байдена з вимогою прискорити передачу Україні потужної летальної зброї. На їхню думку, допомога має включати важку артилерію, важку бронетехніку, танки, системи ППО, реактивні системи залпового вогню, безпілотні літальні апарати, військову авіацію, протикорабельні ракети та боєприпаси.

Також вони вимагають притягнення Росії до відповідальності за нелюдське ставлення до мирних громадян України.

Двосторонні відносини