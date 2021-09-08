ВОЗ призвала не проводить ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Тедрос Аданом Гебреисус призвал пока повторно не вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который спрогнозировал новую волну коронавируса, в очередной раз настоятельно призвал богатые страны с большими запасами вакцины против COVID-19 отказаться от повторных прививок до конца года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, передает Axios.

"Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальные поставки вакцин, думают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками вакцин", – подчеркнул Гебреисус.

По его словам, он был потрясен после того, как Международная федерация ассоциаций фармацевтических производителей заявила, что у богатых стран теперь достаточно доз, чтобы делать как ревакцинацию, так и вакцинацию в странах с дефицитом.

"На самом деле производители и страны с высоким уровнем дохода уже давно имеют возможность не только вакцинировать свои собственные приоритетные группы, но и одновременно поддерживать вакцинацию тех же групп во всех странах", – заявил глава ВОЗ.

Издание отмечает, что заявление Гебреисуса прозвучало в то время, когда администрация президента США Джо Байдена заявила о ревакцинации против COVID, а глобальное неравенство в вакцинах сохраняется.

Ранее генеральный директор ВОЗ призывал ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

Отметим, ВОЗ и ранее призывала не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19, поскольку вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.

Мы также сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года из-за стагнации показателей вакцинации и низкого ее уровня в более бедных странах.