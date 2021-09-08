ВООЗ закликала не проводити ревакцинацію від COVID-19 до кінця року

Тедрос Аданом Гебреїсус закликав поки повторно не вакцинуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, який спрогнозував нову хвилю коронавірусу, вчергове настійно закликав багаті країни з великими запасами вакцини проти COVID-19 відмовитися від повторних щеплень до кінця року.

Про це він заявив на прес-конференції в середу, передає Axios.

"Я не мовчатиму, коли компанії та країни, які контролюють глобальні поставки вакцин, думають, що бідняки світу повинні задовольнятися залишками вакцин", – підкреслив Гебреїсус.

За його словами, він був вражений після того, як Міжнародна федерація асоціацій фармацевтичних виробників заявила, що у багатих країн тепер досить доз, щоб робити як ревакцинацію, так і вакцинацію в країнах з дефіцитом.

"Насправді виробники і країни з високим рівнем доходу вже давно мають можливість не тільки вакцинувати свої власні пріоритетні групи, а й одночасно підтримувати вакцинацію тих же груп у всіх країнах", – заявив глава ВООЗ.

Видання зазначає, що заява Гебреїсуса пролунала в той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена заявила про ревакцинацію проти COVID, а глобальна нерівність у вакцинах зберігається.

Раніше генеральний директор ВООЗ закликав ввести мораторій на ревакцинацію до кінця вересня.

Зазначимо, ВООЗ і раніше закликала не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19, оскільки вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося лише 20% доз.

Ми також повідомляли, що у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують ще 236 тисяч смертей від коронавірусу до кінця року через стагнацію показників вакцинації і низький її рівень у бідніших країнах.