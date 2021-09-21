Всегда интересовался войной и оружием – что известно о пермском стрелке

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете / Фото: Коллаж: Сегодня
Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова дала показания полиции. Она заявила, что у нее был идеальный ребенок – спокойный, заботливый и без вредных привычек. При этом она призналась, что Тимур не любил людей и всегда хотел купить ружье.
Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Общительный, но людей не любил
У Бекмансурова была девушка, они учились вместе до 9 класса, но весной 2021 расстались по неизвестной причине. В обществе Бекмансуров был "коммуникабельным, легко знакомился с людьми", и понимал их психологию. При этом, говорит мать, людей он не любил.
Женщина назвала сына "идеальным ребенком" и совершенно не агрессивным. Около месяца назад он удалил свою страницу в соцсетях и все время был дома.
Увлекался историей и оружием
Отец Бекмансурова был в Сирии в командировке, поэтому парень много читал на эту тему. Он поступил на юридический факультет, т.к. мечтал стать военным или полицейским, но здоровье не позволяло и он хотел быть ближе к этим профессиям.
"Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности о Сирии, где раньше в командировке находился его отец...Никаких увлечений сына, кроме оружия и истории, я не знаю", – рассказала женщина.
Купить оружие Тимур мечтал последние три года – тогда, по ее воспоминаниям, он перестал играть в игры и разобрал свой компьютер). Отец не был против, т.к. считал, что для мужчины это нормальное желание.
Мать не знала о планах сына
Женщина утверждает, что не знала, что сын купил спецодежду и готовился к преступлению. Нацистскую черную каску времен Второй мировой, в которой он пришел убивать, Бекмансуров купил год назад. Изначально она была зеленая, но он ее зачем-то перекрасил этим летом.
Что известно о стрельбе
- Тимур Бекмансуров проник в учебное заведение и устроил стрельбу около 11 утра в понедельник, 20 сентября. Инцидент произошел в одном из корпусов Пермского государственного университета. Некоторые преподаватели и студенты закрылись в аудиториях. В Сети распространяют видео, как студенты бегут из здания через окна.
- Нападавшего ликвидировали. Оружие, из которого он вел стрельбу, не травматическое.
- Из-за стрельбы в университете Перми погибли 8 людей.