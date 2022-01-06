"Всех уничтожать": в Казахстане последний раз предупредили протестующих

Центральная площадь Алматы 6 января 2022 года/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Власти Казахстана, где со 2 января начались акции протеста, решили не церемониться с протестующими, которые откажутся подчиняться правоохранителям. В случае, если у таких людей будет оружие, по ним решено открывать огонь на поражение.
Об этом сообщает Радио. Азаттык.
Жертвы
"В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие – ведется их уничтожение", – говорится в сообщении МВД Казахстана.
Власти Казахстана называют лишь данные о раненых и убитых со стороны сотрудников правоохранителей и силовиков. В МВД заявили, что погибли 18 их сотрудников.
По данным полиции Алматы, в ходе спецоперации были застрелены десятки человек, атаковавших здание УВД. Пострадавшие также есть в Шымкенте и Кызылорде.
Министерство здравоохранения Казахстана сообщает, что с начала протестов более 1000 человек получили ранения и 400 госпитализированы. В настоящее время в реанимационном отделении находятся 62 человека.
По данным Верховного комиссара ООН, только в Алматы около тысячи человек получили ранения в ходе протестов.
Ситуация
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за повышения цен на топливо в два раза.
- После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Вскоре протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление, открыв огонь.
- 6 января в Казахстан начали прибывать российские военные в рамках помощи дружественному государству из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.
- Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев считает, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.