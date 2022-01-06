"Всех уничтожать": в Казахстане последний раз предупредили протестующих

Центральная площадь Алматы 6 января 2022 года/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Власти Казахстана, где со 2 января начались акции протеста, решили не церемониться с протестующими, которые откажутся подчиняться правоохранителям. В случае, если у таких людей будет оружие, по ним решено открывать огонь на поражение.

Об этом сообщает Радио. Азаттык.

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Жертвы

"В случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие – ведется их уничтожение", – говорится в сообщении МВД Казахстана.

Власти Казахстана называют лишь данные о раненых и убитых со стороны сотрудников правоохранителей и силовиков. В МВД заявили, что погибли 18 их сотрудников.

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По данным полиции Алматы, в ходе спецоперации были застрелены десятки человек, атаковавших здание УВД. Пострадавшие также есть в Шымкенте и Кызылорде.

Министерство здравоохранения Казахстана сообщает, что с начала протестов более 1000 человек получили ранения и 400 госпитализированы. В настоящее время в реанимационном отделении находятся 62 человека.

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По данным Верховного комиссара ООН, только в Алматы около тысячи человек получили ранения в ходе протестов.

Ситуация