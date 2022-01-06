Встать на колени и извиниться: Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Лукашенко призвал жителей Казахстана договариваться с властями / Фото: Коллаж: Сегодня
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей Казахстана, где продолжаются массовые протесты, встать на колени перед военными и договориться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом сообщает его пресс-служба.
"Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали – хватит. Перевернуть страну – дорого будет потом ее восстанавливать. Еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Лукашенко назвал Токаева умным, образованным человеком и заявил, что с ним можно договориться.
Больше того, он заявил, что увидел, "что могло быть в Беларуси".
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.