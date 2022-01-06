Встать на колени и извиниться: Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане

Лукашенко призвал жителей Казахстана договариваться с властями / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей Казахстана, где продолжаются массовые протесты, встать на колени перед военными и договориться с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает его пресс-служба.

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"Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали – хватит. Перевернуть страну – дорого будет потом ее восстанавливать. Еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко назвал Токаева умным, образованным человеком и заявил, что с ним можно договориться.

Больше того, он заявил, что увидел, "что могло быть в Беларуси".

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Протесты в Казахстане