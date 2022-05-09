"Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем". Почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине

Россия уже не верит в свою победу над Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 мая президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки прогнозам разведок и военных аналитиков, Путин не объявил мобилизацию и официальную войну Украине. Сайт "Сегодня" разобрался, почему глава Кремля промолчал и не решился на радикальный шаг.

О чем говорил Путин

Подавляющую часть своей речи президент РФ посвятил не победе во Второй мировой войне, а оправданию вторжения российской армии в Украину. В принципе, ничего нового Путин не сказал, а лишь повторял то же, что и говорил ранее – мол, коварный Запад вынудил Россию начать "спецоперацию" в Украине, которая является "упреждающим отпором агрессии" НАТО.

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"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка к карательным операциям на Донбассе и нападению на Крым. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение", – заявил Путин.

Стоит отметить, что президент РФ в своей речи не объявил об официальном начале войны с Украиной или всеобщей мобилизации, как ожидали многие эксперты, а вместо этого призвал не допустить повторения глобальной войны и ее последствий.

"Наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", – сказал он, добавив, что несмотря на разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности, которая "жизненно необходима мировому сообществу".

Владимир Путин: "Наш долг – сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился" / Фото: сайт Кремля

Ключевая фраза выступления Путина

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что фраза о недопустимости глобальной войны была ключевой во всем выступлении Путина.

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"Ключевая фраза Путина в его речи: "недопустимость глобальной войны". Читайте – "отбой атомной тревоги", и "страшного столкновения с НАТО". Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин – владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", – написал Арестович на своей странице в Facebook.

Такой же точки зрения придерживается и военный эксперт Олег Жданов.

"Заявление Путина о том, что нельзя допустить глобальной войны, говорит, что глава Кремля боится Запада и понимает, что находится в плачевной ситуации", – говорит "Сегодня" Жданов.

Речь Путина – это сигнал Западу

По словам эксперта, речь Путина на параде являлась продолжением неофициального диалога между Москвой с одной стороны и Вашингтона и Лондона – с другой.

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"Сначала Россия начала угрожать ядерным оружием и намекать на демонстрацию "самолета судного дня", который управляет этим оружием. Когда же США и Великобритания заявили, что могут нанести ответный ядерный удар по бункеру Путина, риторика Кремля резко изменилась: МИД РФ официально заявил, что Россия исключают возможность применение ядерного оружия, так как в ядерной войне не может быть победителей", – объясняет Жданов.

Речь Путина на параде являлась продолжением неофициального диалога между РФ и Западом / Фото: сайт Кремля

"Жиденький" парад и "сдувшийся" Путин

По мнению Ждавнова, именно для того, чтобы не эскалировать конфликт, Россия и отменила воздушный парад с участием "самолета судного дня", сославшись на "нелетную погоду" в солнечный день.

"Да и сам парад был грустным и жиденьким. Войск, как таковых не было, маршировали лишь курсанты и слушатели военной академии. Не было серьезной военной техники – тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Буратино", самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", новых танков Т-80 – они просто у российской армии закончились. Проехали лишь несколько танков Т-72, которые у России не купили индусы из-за санкций, и один Т-34 из московской танковой части. И это все", – говорит Жданов.

Войск, как таковых не было, маршировали лишь курсанты и слушатели военной академии / Фото: сайт Кремля

Эксперт также заметил, что и сам Путин выглядел таким же печальным, как и его парад.

"Уставший, грустный Путин, прочитав речь с листа бумаги, хромая вернулся на трибуну, и сидел, потупив взгляд, отрешенно рассматривая свои колени, накрытые пледом. В его глазах не было праздника, лишь безысходность. Путин однозначно "сдулся", – отмечает Жданов.

Путин, прочитав речь с листа бумаги, хромая вернулся на трибуну, и сидел, потупив взгляд, отрешенно рассматривая свои колени. Фото: скриншот

Почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине

По мнению Жданова, президент РФ не мог объявить всеобщую мобилизацию и войну Украине. Такое решение окончательно бы его уничтожило.

"Он понимает, что необходимо смягчать конфликт с Западом, кроме того, фраза, в стиле: "Деды воевали, можем повторить, все в военкомат" вызвала бы социальный взрыв внутри самой России, и Путину пришлось бы уже защищаться, как от внешнего давления, так и от внутреннего. Западные разведки и аналитики, делая прогнозы о таких возможных заявлениях Путина на параде, не учли реальный боевой потенциал российской армии, которая была Второй армией мира лишь на словах, а вступив в настоящую войну, оказалась мыльным пузырем и вот-вот лопнет", – подчеркнул эксперт.

Олег Жданов: "Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем". Фото: скриншот

Выступление Путина – это речь страны, которая проигрывает

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также считает, что выступление президента РФ было речью страны, которая проигрывает. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Даже 9 мая сейчас выглядит для России трагедийно. Они уже сами не верят в свою победу. 70 дней войны, когда они хотели поставить Украину на колени, не дали им больших побед. У них много есть трагедий на уровне семей, о которых они уже не могут молчать", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что Украина победит, когда Россия проиграет все, что она должна проиграть окончательно.

"Украина является символом окончания понтов Российской Федерации, с которыми они жили последние 20 лет. Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации", – подытожил Подоляк.

Михаил Подоляк: "Украина является символом окончания понтов Российской Федерации" / Фото: Офис Президента Украины

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.