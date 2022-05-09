"Друга армія світу виявилася мильною бульбашкою". Чому Путін не оголосив мобілізацію та війну Україні

Росія вже не вірить у свою перемогу над Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 травня президент Росії Володимир Путін виступив із промовою на Червоній площі в Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала війна в Україні, проте всупереч прогнозам розвідок та військових аналітиків, Путін не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні. Сайт "Сьогодні" розібрався, чому глава Кремля промовчав і не наважився на радикальний крок.

Про що говорив Путін

Переважну частину промови президент РФ присвятив не перемозі у Другій світовій війні, а виправданню вторгнення російської армії в Україну. В принципі, нічого нового Путін не сказав, а лише повторював те саме, що й казав раніше – мовляв, підступний Захід змусив Росію розпочати "спецоперацію" в Україні, яка є "запобіжною відсічю агресії" НАТО.

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"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка до каральних операцій на Донбасі та нападу на Крим. Альянс розпочав військове освоєння прилеглих до нас територій, все говорило про те, що зіткнення з неонацистами буде неминучим. Росія дала. випереджаючий відсіч агресії, це було єдине правильне рішення", – заявив Путін.

Ппрезидент РФ у своїй промові не оголосив про офіційний початок війни з Україною або загальну мобілізацію, як очікували багато експертів, а натомість закликав не допустити повторення глобальної війни та її наслідків.

"Наш обов'язок – зберігати пам'ять про тих, хто розтрощив нацизм, хто заповів нам бути пильні і зробити все, щоб жах глобальної війни не повторився", – сказав він, додавши, що незважаючи на розбіжності у міжнародних відносинах, Росія завжди виступала за створення рівної та неподільної системи безпеки, яка "життєво необхідна світовій спільноті".

Володимир Путін: "Наш обов'язок – зробити все, щоб жах глобальної війни не повторився" / Фото: сайт Кремля

Ключова фраза виступу Путіна

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що фраза про неприпустимість глобальної війни була ключовою у всьому виступі Путіна.

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"Ключова фраза Путіна в його промові: "неприпустимість глобальної війни". Читайте – "відбій атомної тривоги", і "страшного зіткнення з НАТО". Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін – володар імперії зустрівся нарешті з Путіним, який тягав валізу за сильними світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою", – написав Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Такої ж точки зору дотримується і військовий експерт Олег Жданов.

"Заява Путіна про те, що не можна допустити глобальної війни, каже, що глава Кремля боїться Заходу і розуміє, що перебуває у плачевній ситуації", – каже "Сьогодні" Жданов.

Мова Путіна – це сигнал Заходу

За словами експерта, промова Путіна на параді була продовженням неофіційного діалогу між Москвою з одного боку та Вашингтоном та Лондона – з іншого.

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"Спочатку Росія почала загрожувати ядерною зброєю і натякати на демонстрацію "літака судного дня", який керує цією зброєю. Коли ж США і Великобританія заявили, що можуть завдати ядерного удару у відповідь по бункеру Путіна, риторика Кремля різко змінилася: МЗС РФ офіційно заявило, що Росія виключають можливість застосування ядерної зброї, тому що у ядерній війні не може бути переможців", – пояснює Жданов.

Промова Путіна на параді була продовженням неофіційного діалогу між РФ та Заходом / Фото: сайт Кремля

"Жиденький" парад і "здувшийся" Путін

На його думку, саме для того, щоб не ескалувати конфлікт, Росія і скасувала повітряний парад за участю "літака судного дня", пославшись на "нелітну погоду" у сонячний день.

"Та й сам парад був сумним і рідким. Військ, як таких не було, марширували лише курсанти та слухачі військової академії. Не було серйозної військової техніки – важких вогнеметних систем "Сонцепек" та "Буратіно", самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С", нових танків Т-80 – вони просто у російської армії закінчилися. Проїхали лише кілька танків Т-72, які в Росії не купили індуси через санкції, та один Т-34 з московської танкової частини. І це все" , – каже Жданов.

Військ, як таких не було, марширували лише курсанти та слухачі військової академії / Фото: сайт Кремля

Експерт також зауважив, що і сам Путін виглядав таким же сумним, як і його парад.

"Стомлений, сумний Путін, прочитавши промову з аркуша паперу, кульгаючи повернувся на трибуну, і сидів, опустивши погляд, відчутно розглядаючи свої коліна, накриті пледом. У його очах не було свята, лише безвихідь. Путін однозначно "здувся", – зазначає Жданов.

Путін, прочитавши промову з аркуша паперу, кульгаючи повернувся на трибуну, і сидів, опустивши погляд, байдуже розглядаючи свої коліна. Фото: скріншот

Чому Путін не оголосив мобілізацію та війну Україні

На думку Жданова, президент РФ не міг оголосити загальну мобілізацію та війну Україні. Таке рішення остаточно його знищило б.

"Він розуміє, що необхідно пом'якшувати конфлікт із Заходом, крім того, фраза, у стилі: "Діди воювали, можемо повторити, все у військкомат" викликала б соціальний вибух усередині самої Росії, і Путіну довелося б уже захищатися, як від зовнішнього тиску, так і від внутрішнього. Західні розвідки та аналітики, роблячи прогнози про такі можливі заяви Путіна на параді, не врахували реальний бойовий потенціал російської армії, яка була Другою армією світу лише на словах, а вступивши в справжню війну, виявилася мильною бульбашкою і ось-ось лусне", – наголосив експерт.

Олег Жданов: "Друга армія світу виявилася мильною бульбашкою". Фото: скріншот

Виступ Путіна – це мова країни, яка програє

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також вважає, що виступ президента РФ був промовою країни, яка програє. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"Навіть 9 травня зараз виглядає для Росії трагедійно. Вони вже самі не вірять у свою перемогу. 70 днів війни, коли вони хотіли поставити Україну на коліна, не дали їм великих перемог. Вони мають багато трагедій на рівні сімей, про які вони вже не можуть мовчати", – сказав Подоляк.

Радник голови Офісу Зеленського додав, що Україна переможе, коли Росія програє все, що має програти остаточно.

"Україна є символом закінчення понтів Російської Федерації, з якими вони жили останні 20 років. Україна точно доведе свою ключову місію – денацифікацію Російської Федерації", – підсумував Подоляк.

Михайло Подоляк: "Україна є символом закінчення понтів Російської Федерації"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 9 травня у містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала здивування та глузування громадяни Росії.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.