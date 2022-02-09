Вторжение в Украину: Волкер рассказал, как Путин использует Беларусь

Волкер назвал причины, для чего РФ и Беларусь проводит учения у украинских границ / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная цель проведения совместных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси может быть, как отвлечение внимания, так и новое наступление на Украину. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Укринформ.

По его словам, это все делается для того, чтобы не ослаблять напряжение касательно возможного вторжения в Украину.

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"Россия проводит учения для того, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси. Таким образом они завершают процесс взятия под контроль сил безопасности, структур безопасности Беларуси. Во-вторых, они стремятся посеять страх и запугать Украину, потому что это направление – гораздо ближе к Киеву, и это создает еще один фронт", – сказал Волкер.

Также он отметил, что, если все президент России решит все же начать очередное наступление на Украину, это будет делаться с нескольких фронтов одновременно, чтобы заставить Украину разделить свои силы для защиты Киева.

Военные учения РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022"

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