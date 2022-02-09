Вторжение в Украину: Волкер рассказал, как Путин использует Беларусь

Волкер назвал причины, для чего РФ и Беларусь проводит учения у украинских границ / Фото: Коллаж: Сегодня
Главная цель проведения совместных российско-белорусских военных учений на территории Беларуси может быть, как отвлечение внимания, так и новое наступление на Украину. Такое мнение выразил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Укринформ.
По его словам, это все делается для того, чтобы не ослаблять напряжение касательно возможного вторжения в Украину.
"Россия проводит учения для того, чтобы все привыкли к факту присутствия российских военных в Беларуси. Таким образом они завершают процесс взятия под контроль сил безопасности, структур безопасности Беларуси. Во-вторых, они стремятся посеять страх и запугать Украину, потому что это направление – гораздо ближе к Киеву, и это создает еще один фронт", – сказал Волкер.
Также он отметил, что, если все президент России решит все же начать очередное наступление на Украину, это будет делаться с нескольких фронтов одновременно, чтобы заставить Украину разделить свои силы для защиты Киева.
Военные учения РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022"
- Беларусь и Россия проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Россия уже перебросила в Беларусь истребители Су-35С. Смысл учений заключается в том, чтобы отработать сценарии "возможной агрессии" против Союзного государства.
- На первом этапе, до 10 февраля, воинские подразделения перегруппируются и прибудут к местам проведения учений. Главная задача – в краткие сроки создать группировку войск. Планируется, что совместные военные учения РФ и РБ пройдут на территории Беларуси 10-20 февраля 2022 года.
- В Беларусь уже прибывает личный состав и техника Вооруженных сил РФ. Скопление военной техники зафиксировано в районе Минска, Слуцка и Гомеля. Некоторые лесные дороги перекрывают шлагбаумами, доступ в отдельные районы стал возможен только по пропускам.
- 27 января на железнодорожном вокзале в Гомеле замечено много военной техники без опознавательных знаков. Также Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С.
- 24 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что стянет на границу с Украиной контингент белорусской армии. Такие действия он обосновал тем, что нужно защитить южную границу, – дескать, Украина якобы начала перебрасывать войска.
- В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом возможной агрессии против Украины.
- Лукашенко заявляет, что учения носят оборонительный характер
- Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош пригрозил белорусам, что в случае удара российских войск по Украине с территории Беларуси украинские бойцы превратят их жизнь в ад.
Россия готовится к войне?
Россия укрепляет военный потенциал в Крыму. Десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения перевооружат современной техникой, а на оккупированном полуострове откроют новые полигоны.
Кроме того, Россия проведет стратегические командно-штабные учения под названием "Гром". Будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет.