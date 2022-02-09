Вторгнення в Україну: Волкер розповів, як Путін використовує Білорусь

Волкер назвав причини, для чого РФ та Білорусь проводять навчання біля українських кордонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Головною метою проведення спільних російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі може бути як відволікання уваги, так і новий наступ на Україну. Таку думку висловив колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер. Укрінформ.

За його словами, це все робиться для того, щоб не послаблювати напругу щодо можливого вторгнення в Україну.

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"Росія проводить навчання для того, щоб усі звикли до факту присутності російських військових у Білорусі. Таким чином вони завершують процес взяття під контроль сил безпеки, структур безпеки Білорусі. По-друге, вони прагнуть посіяти страх і залякати Україну, бо цей напрямок – набагато ближче до Києва, і це створює ще один фронт", – сказав Волкер.

Також він зазначив, що якщо президент Росії вирішить все ж таки почати черговий наступ на Україну, це робитиметься з декількох фронтів одночасно, щоб змусити Україну розділити свої сили для захисту Києва.

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