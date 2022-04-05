Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Глава МИД Британии заявила, что президент России вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной. / Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

Запад должен больше усиливать давление на президента России Владимира Путина и помогать Украине, потому что Путин понимает только силу.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, пишет "Европейская правда".

Реклама

Санкции против РФ

По ее словам, президент России вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной, если продолжает обстрелы гражданского населения. При этом Трасс заявила, что санкции оказывают значительное влияние на экономику агрессора, но "этого недостаточно, чтобы остановить военную машину России".

"Чтобы достичь мира, мы должны быть решительными. Это значит, что мы, наши союзники и партнеры, удвоим то, что уже поставило Путина в неудобное положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины… Сила – это единственное, что понимает Путин. Это должно и дальше определять наш ответ. Нам нужно и дальше сильно бить по его режиму дополнительными санкциями. Мы должны убедиться, что Путин больше никогда не сможет угрожать Украине", – сказала министр.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Кроме этого, она заявила, что после кадров из Бучи и других освобожденных городов у Запада есть "моральная обязанность действовать".

Реклама

"Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не потерпит крах", – отметила Трасс.

Напомним, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что США объявят о новых санкциях против Российской Федерации на этой неделе.

Читайте также: