Соловьев и Симонян шокируют Запада приступами ядерного безумия на росТВ

В роСМИ регулярно звучат угрозы о ядерной войне / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские телеканалы в один голос заявляют о ядерной угрозе и что россияне должны этому радоваться. Об этом в своем Twitter написала журналистка издания TheDailyBeast Джулия Дэвис.
"Больше апокалиптических предсказаний и ядерных угроз на российском государственном телевидении. Некоторые кремлевские пропагандисты утверждают, что мир катится в ядерную пропасть, но россияне должны этому радоваться. Другие заявления кажутся граничащими с бредом", – написала она.
Дэвис в шоке от того, что показывают телеканалы и как зомбируют людей, у себя на аватарке она даже поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я смотрю российское государственное телевидение, так что вам не обязательно).
Ядерная угроза
- В Кремле заявляли, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства".
- В ответ на это генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в данный момент Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- Официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников. В тоже время президент США Джо Байден назвал безответственными угрозы России применить ядерное оружие. Такой шаг повлечет за собой тяжелые последствия. Однако пока Вашингтон не видит признаков подготовки ядерного удара со стороны России.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.
- Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что угрозы со стороны РФ касательно применения ядерного или химического оружия могут привести к увеличению количества ядерных государств в мире.