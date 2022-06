Соловьев и Симонян шокируют Запада приступами ядерного безумия на росТВ

В роСМИ регулярно звучат угрозы о ядерной войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские телеканалы в один голос заявляют о ядерной угрозе и что россияне должны этому радоваться. Об этом в своем Twitter написала журналистка издания TheDailyBeast Джулия Дэвис.

"Больше апокалиптических предсказаний и ядерных угроз на российском государственном телевидении. Некоторые кремлевские пропагандисты утверждают, что мир катится в ядерную пропасть, но россияне должны этому радоваться. Другие заявления кажутся граничащими с бредом", – написала она.

Дэвис в шоке от того, что показывают телеканалы и как зомбируют людей, у себя на аватарке она даже поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я смотрю российское государственное телевидение, так что вам не обязательно).

Ядерная угроза