Соловйов і Симонян шокують Заходу нападами ядерного божевілля на росТВ

У Росії регулярно звучать погрози про ядерну війну / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські телеканали в один голос заявляють про ядерну загрозу і що росіяни повинні цьому радіти. Про це у своєму Twitter написала журналістка видання The DailyBeast Джулія Девіс.
"Більше апокаліптичних передбачень та ядерних загроз на російському державному телебаченні. Деякі кремлівські пропагандисти стверджують, що світ котиться в ядерну прірву, але росіяни повинні цьому радіти. Інші заяви здаються такими, що межують з маренням", – написала вона.
Девіс в шоці від того, що показують телеканали і як зомбують людей, у себе на аватарці вона навіть поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я дивлюсь російське державне телебачення, так що вам не обов'язково).
Ядерна загроза
- У Кремлі заявляли, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерний удар завдадуть лише у тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".
- У відповідь генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни, адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відзначав, що в даний момент Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі .
- Офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників. Водночас президент США Джо Байден назвав безвідповідальними загрозами Росії є застосування ядерної зброї. Такий крок спричинить важкі наслідки. Проте поки що Вашингтон не бачить ознак підготовки ядерного удару з боку Росії.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю , то світ буде вкинуто в катастрофу.
- Президент України Володимир Зеленський відзначав , що загрози з боку РФ щодо застосування ядерної чи хімічної зброї можуть призвести до збільшення кількості ядерних держав у світі.