Соловйов і Симонян шокують Заходу нападами ядерного божевілля на росТВ

У Росії регулярно звучать погрози про ядерну війну

Російські телеканали в один голос заявляють про ядерну загрозу і що росіяни повинні цьому радіти. Про це у своєму Twitter написала журналістка видання The DailyBeast Джулія Девіс.

"Більше апокаліптичних передбачень та ядерних загроз на російському державному телебаченні. Деякі кремлівські пропагандисти стверджують, що світ котиться в ядерну прірву, але росіяни повинні цьому радіти. Інші заяви здаються такими, що межують з маренням", – написала вона.

Девіс в шоці від того, що показують телеканали і як зомбують людей, у себе на аватарці вона навіть поставила статус "I watch Russian state TV, so you don't have to" (Я дивлюсь російське державне телебачення, так що вам не обов'язково).

Ядерна загроза