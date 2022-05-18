1:0 на користь Туреччини – як проходить прийом Швеції та Фінляндії до НАТО

Зараз все залежить від Ердогана / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав свою гру з прийняттям до НАТО нових членів – Фінляндії та Швеції. Анкара заблокувала початок розгляду заяв цих країн.

Про це повідомляє видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело.

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Що відомо

Постпреди країн НАТО 18 травня провели зустріч, щоб розпочати переговори про прийняття Фінляндії та Швеції в організацію. Вранці генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв у Брюсселі у послів Фінляндії та Швеції заявки на членство їхніх країн в альянсі.

"Заперечення з боку Анкари зірвали голосування" , повідомила британська газета.

Видання вказує, що через цю ситуацію НАТО, ймовірно, не зможе погодити перший етап розгляду заявок Фінляндії та Швеції протягом одного або двох тижнів, як спочатку планував генсек альянсу Йенс Столтенберг.

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