1:0 в пользу Турции – как проходит прием Швеции и Финляндии в НАТО

Сейчас все зависит от Эрдогана / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свою игру с принятием в НАТО новых членов – Финляндии и Швеции. Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран.
Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
Что известно
Постпреды стран НАТО 18 мая провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о принятии Финляндии и Швеции в организацию. Утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе у послов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе.
"Возражения со стороны Анкары сорвали голосование", сообщила британская газета.
Издание указывает, что из-за этой ситуации НАТО, вероятно, не сможет согласовать первый этап рассмотрения заявок Финляндии и Швеции в течение одной или двух недель, как изначально планировал генсек альянса Йенс Столтенберг.
Вопрос торга
- Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц сообщало, что власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО требуют, в частности, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400.
- Официальная версия отказа Анкары – Швеция является "инкубационным центром террористических организаций", поскольку приютила сотни представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.
- Власти Швеции и Финляндии 15 мая официально объявили о решении отказаться от нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО.