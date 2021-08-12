Афганістан здали талібам. Що там відбувається і як це відгукнеться в Україні

Навчена США армія Афганістану не може стримати натиск прихильників руху "Талібан" / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Рух "Талібан" поширює свій контроль на всі нові провінції Афганістану. Зараз тривають бої за друге за величиною місто країни Кандагар. Експерти кажуть, що падіння Кабула може відбутися протягом трьох місяців. Президент Ашраф Гані залишив столицю. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається в Афганістані і чим події в Південній Азії важливі для України. Зв'язок тут є, на Близькому Сході це добре бачать.

10 провінцій за тиждень

Згідно з повідомленнями з Афганістану, за тиждень рух "Талібан" захопив столиці десяти з 34 провінцій країни. Бої наближаються до Кабулу. Тільки за останні два дні впали п'ять з них:

Файзабад – столиця провінції Бадахшан на північному сході країни;

Газні – столиця провінції Газні за 130 км від Кабула;

Фарах – центр провінції Фарах на заході країни;

Пулі-Хумрі – центр північній провінції Баглан;

Кундуз – столиця провінції Кундуз між Багланом та афгансько-таджицьким кордоном.

Талібам вдається витіснити навчені та озброєні США урядові війська після нетривалих боїв. Наприклад, за даними Бі-Бі-Сі, в Кундузі талібам здалися сотні солдатів урядової армії. За даними газети Guardian, за місто Пулі-Хумрі бої тривали кілька годин, та зрештою сили безпеки відступили.

"Вдень таліби прорвалися крізь лінію фронту в декількох напрямках. Після важких боїв чиновники і сили безпеки відступили з будівлі уряду, офісу спецслужб і головного поліцейського відділку. Бої тривають. Ми вирішуємо, куди відступити", – розповів британським журналістам один з міських чиновників вранці в середу. Через кілька годин місто контролював рух "Талібан".

У соцмережах публікують відео, як урядові війська залишають міста.

За оцінками західних експертів, таліби контролюють вже 80% території Афганістану.

Афганські міністри біжать за кордон

Президент країни Ашраф Гані намагається взяти ситуацію під контроль, проте його уряд один за одним залишають міністри. Сьогодні звільнився командувач урядовою армією генерал Валі Мохаммад Ахмадзай і пішов у відставку міністр фінансів Халід Пайєнда. Причиною в міністерстві назвали захоплення ісламістами важливих митних пунктів на кордонах і втрати бюджету.

Гані в середу вилетів в Мазарі-Шариф. Але й там теж неспокійно – "Талібан" підтягує туди свої сили.

Президент Афганістану Ашраф Гані сподівається на підтримку місцевих кланів в Мазарі-Шаріфі. фото Reuters

В Мазарі-Шарифі президент Гані планує зустрітися з колишніми польовими командирами – лідером таджицької діаспори Атто Мухаммаді Нуром та Абдулом-Рашидом Дустумом, які мають вплив в регіоні.

Джерело в уряді Афганістану повідомило телеканалу Al-Jazeera, що афганський уряд запропонував "Талібану" увійти в уряд за умови припинення військових дій.

20-річна війна з талібами

Ісламістський рух "Талібан" утримував владу в Афганістані з 1996 по 2001 рік і з 2004 року контролює регіон Вазиристан на півночі Пакистану.

7 жовтня 2001 у відповідь на теракти 11 вересня США за підтримки НАТО почали в Афганістані контртерористичну операцію "Непохитна свобода".

22 грудня 2001 року Хамід Карзай був проголошений в. о. президента Афганістану.

7 грудня 2004 року відбулися перші президентські вибори після повалення режиму "Талібан". На них перемогу здобув Хамід Карзай;

28 грудня 2014 року було завершено операцію "Непохитна свобода";

5 січня 2015 року таліби відновили свою діяльність, підірвавши машину в центрі Кабула;

6 червня 2015 року "Талібану" вдалося повністю захопити район Ямган в північній провінції Бадахшан. Армія і поліція залишили район;

27 серпня 2015 року рух "Талібан" через 7,5 років повернув собі контроль над стратегічно важливим містом Муса-Кала в провінції Гільменд;

29 вересня 2015 року найбільший успіх "Талібан" за 14 років – повністю захоплений Кундуз. В ході штурму у бойовиків опинилася бронетехніка афганської армії;

21 травня 2016 року в прикордонному районі між Афганістаном і Пакистаном безпілотник США завдав удару по машині з лідером "Талібану" Ахтаром Мансуром. Увечері з’явилося повідомлення, що новим третім "еміром" став головний суддя руху Мавлаві Хайбатулла Ахундзада;

24 вересня 2016 року Пентагон заявив, що таліби контролюють 10% Афганістану;

12 квітня 2019 року таліби оголосили про початок весняного наступу в Афганістані;

10 вересня 2019 року вони вийшли на кордон з Таджикистаном;

29 лютого 2019 року США і "Талібан" підписали мирну угоду: США і НАТО повністю виведуть свої війська з Афганістану протягом 14 місяців, а "Талібан" має відмовитися від нападів;

2 березня 2019 року таліби оголосили про відновлення бойових дій;

9 березня 2019 року США почали виведення своїх військ з Афганістану;

8 липня 2021 року президент США Джо Байден заявив, що Америка повністю виведе свої війська з Афганістану до 31 серпня.

Таліби захоплюють цілі військові частини зі зброєю і бронетехнікою / Фото Reuters

Америка водночас має намір умити руки. Це випливає з заяви президента США Джо Байдена.

"Ми витратили понад трильйон доларів за 20 років, ми навчили і забезпечили сучасною зброєю і спорядженням 300 тисяч співробітників афганських сил безпеки. Ми втратили тисячі людей. Вони мають боротися. Їх більше, ніж талібів", – заявив у вівторок Джо Байден.

Зміна пріоритетів

Позиція Вашингтона дає зрозуміти, що американські війська зараз не будуть вплутуватися в нову війну в Афганістані. Це при тому, що спецслужби США, командування Пентагону і члени Конгресу попереджали Білий дім, що афганський уряд не зможе протистояти "Талібану" без підтримки американської військової потужності.

"Америка залишила Афганістан на талібів. Америка не хоче воювати з усіма скрізь. Америка пішла з Сирії, зараз йде з Іраку та Афганістану. Зараз вона намагається посилити свої позиції в Європі, зокрема в Україні. Ми це бачимо за присутністю натівців на навчаннях в Україні", – зазначив "Сьогодні" редактор UATV Arabic Сафван Джулак.

На думку Джулака, причина в тому, що у Білого дому змінився стратегічний ворог – тепер це не "Аль-Каїда" і не "Талібан", це Китай. Завдання Вашингтона не дати Росії зблизитися з Китаєм.

"Те, що йдуть з Південної Азії – може обернутися для України позитивним моментом. Україна хотіла щорічно мати від США допомогу в розмірі 1 млрд доларів. Відхід американців звідти, дає їм ресурси на підтримку України. А США дуже зацікавлені стримувати Росію. З 2005 року Захід зацікавлений бути ближчим до РФ", – вважає Сафван Джулак.

Раніше Segodnya.ua повідомляв, що американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів . Також, за нашими даними, Талібан попередив, що всі американські військові, які мають намір залишитися, вважатимуться окупантами.

Водночас президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і має намір далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні. "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату", – заявляв Байден у липні.

8 серпня таліби захопили афганське місто Кундуз – третю провінційну столиця за кілька днів.