Байден підтримав Швецію та Фінляндію на шляху до НАТО, а натякнув на Україну

Президент США Джо Байден виступив із президентом Фінляндії Саулі Ніїністе та прем'єром Швеції Магдаленою Андерссон / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден публічно висловився на підтримку вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, проте він зробив натяк на адресу України. На виступ у Рожевому саду Білого дому американський лідер вийшов у краватці кольорів українського прапора.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

Після того, як президент США Джо Байден оголосив про повну підтримку Сполученими Штатами заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, він заявив, що його адміністрація негайно надає Конгресу США звіти про вступ обох країн до НАТО.

"Сьогодні моя адміністрація представляє Конгресу Сполучених Штатів звіти про вступ обох країн до НАТО, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультування та згоди з договором", – сказав Байден.

Також він заявив, що на сьогодні Швеція та Фінляндія координують свої дії з НАТО щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

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У США щонайменше дві третини Сенату мають проголосувати за затвердження нових держав-членів оборонного альянсу. Так само законодавчі органи всіх 30 нинішніх членів повинні схвалити нових кандидатів у члени НАТО.

Шлях до НАТО